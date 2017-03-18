Севастополь, 18 марта, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек из подразделений самообороны Севастополя, участвовавших в событиях Русской весны 18 марта приняли участие в митинге в честь третьей годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на площади у памятника «Солдату и Матросу». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM

В торжественной церемонии поздравления и награждения активистов самообороны приняли участие руководство города, командование Черноморским флотом РФ, а также делегация депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым.

Выступавшие благодарили жителей Севастополя за активную позицию и мужество, что три года назад позволило создать «условия для принятия государственных решений» — Севастополь и Крым вернулись домой, а Россия обрела новый этап своей истории.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, признаюсь, у нас была тревога: понравится ли вам в России. Если что-то было не так — простите нас. Я хочу поблагодарить всех, кто три года назад проявил настоящее мужество, вошел в историю нашей страны, поблагодарить всех жителей Севастополя и Крыма», — сказал Петр Толстой.

«Отец у той победы был один — нынешний президент Владимир Путин. Все остальные были солдатами, сыновьями и дочерьми. Вы не дали пройти фашизму», — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал Юрий Ореховский поздравил горожан от имени командующего и Военного совета. «Хочу высказать слова признательности участникам и личному составу отрядов самообороны, которые вместе с моряками-черноморцами и «вежливыми людьми» не допустили провокации, не допустили кровопролития, обеспечили свободное волеизъявление крымчан и севастопольцев в дни референдума», — сказал он.

Светлана Иванова ИА REGNUM

После этого руководители города вручили благодарственные письма и подарки активным участникам Русской весны: командиру подразделения самообороны, командирам всех блокпостов, отряда добровольцев, ассоциации ветеранов спецпоздразделения «Беркут» и другим.

Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечается 18 марта — в этот день в 2014 году Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России, а 21 марта президент России Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

23 февраля 2014 на многотысячном митинге на площади Нахимова жители Севастополя выразили несогласие действиям на Майдане и провозгласили о неподчинении новым властям Киева. Период февраля — марта 2014 года впоследствии назван «Русской весной». На общекрымском референдуме 16 марта 96,77% голосовавших высказались за присоединение к России.