Красноярск, 18 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. На Красной площади в Красноярске сегодня, 18 марта, прошел митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек.

Скриншот с группы «Митинг «За чистое небо». vk.com В Красноярске прошел митинг «За чистое небо»

Как сообщил ИА REGNUM представитель оргкомитета митинга Андрей Сковородников-Эрлих, нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не было.

«Митинг, по нашим оценкам, прошел хорошо. Мы считаем, что даже уже просто выход такого большого количества человек заставит администрацию города и края «шевелиться» по части экологической ситуации. Резолюция, которая разрабатывалась совместно со специалистами и претерпела несколько редакций, была народом принята. Дальше она отправится властям всех уровней», — сказал Сковородников-Эрлих.

Также он обратил внимание на то, что «организаторы митинга не допустили политического пиара»: «Наш митинг, как мы и обещали, не превратился в какой-то политический фарс». По словам организатора, на Красную площадь в этот день не пришли представители исполнительной власти, однако мэр города Эдхам Акбулатов заверил, что внимательно изучит все требования. Представители от законодательной власти присутствовали.

«В настоящее время экологическая ситуация в Красноярске просто ужасная. Мы даже митинговали сегодня в режиме «черного неба». Но народ настроен решительно. Мы все намерены добиться нормальной экологической обстановки в Красноярске. Люди понимают, что если ничего не делать, ничего и не изменится. Митинг — это отклик на общественный запрос. Загрязнители — промышленные и тепловые предприятия, также свою лепту вносит транспорт. Нельзя рассматривать проблему по отдельности, это нужно делать комплексно», — подытожил Андрей Сковородников-Эрлих.

Добавим, среди требований, прописанных в резолюции митинга «За чистое небо», следующие: перевод производства тепла в черте города на природный газ; более тщательный контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет временно согласованных выбросов, сокращение квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году красноярцы прожили в так называемом режиме «черного неба» (неблагоприятных метеоусловий) 58 дней. С начала 2017 года (объявлен Годом экологии в России — прим. ИА REGNUM ) неблагоприятные метеоусловия (НМУ) в Красноярске действовали с 10 по 18 января, с 9 по 20 февраля, с 6 по 8 марта. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, редим «черного неба» в Красноярске вновь ввели с 17 по 20 марта.

Экологи бьют тревогу, горожане требуют принять меры в связи со сложившейся ситуацией. Надзорные органы утверждают, что реагируют на жалобы. В частности, природоохранная прокуратура заявила, что проводит масштабные проверки красноярских предприятий в период действия режима НМУ. «Результаты проверки свидетельствуют о невыполнении промышленными предприятиями требований законодательства», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

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Красноярские экологи называют основными источниками загрязнения атмосферного воздуха промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики. Также на сегодняшний день одним из загрязнителей воздуха в городе является транспорт.