Вашингтон, 18 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Секретная служба США оказалась неспособной обеспечить безопасность резиденции американского президента — Белого дома — в Вашингтоне. Об этом сегодня, 18 марта, пишет журнал Politico.

Mark lindamood Белый дом США

Досадный инцидент произошел 10 марта. Некий мужчина с рюкзаком перелез через ограду Белого дома и вплотную подошел к резиденции президента США. Прячась за колоннами, он подошел к одному из входов в здание и попытался проникнуть внутрь.

В тот момент, когда мужчина отчаянно дергал ручку двери, его наконец-то смогли задержать агенты Секретной службы. В ходе разбирательства выяснилось, что с того момента, как мужчина перелез ограду Белого дома и до его задержания агентами Секретной службы прошло 16 минут.

Издание сообщает, что сотрудники и сотрудницы секретной службы крайне разочарованы и злы в связи с событиями, произошедшими 10 марта.

В связи с данным инцидентом Секретная служба приняла меры для усовершенствования своей работы и недопущения подобных инцидентов в будущем.

О мотивах задержанного мужчины не сообщается. Стоит отметить, что по американскому законодательству ему грозит 10 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп тем не менее заявил 11 марта, что Секретная служба проделала «фантастическую работу», задержав нарушителя, проникшего на территорию Белого дома. Американский президент также назвал нарушителя «обеспокоенным человеком».