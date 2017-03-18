Москва, 18 марта, 2017, 13:36 — ИА Регнум. «18 марта — один из самых счастливых дней в моей жизни. Для меня, как и для миллионов моих сограждан Крым был и всегда будет нашей землей. Это неотъемлемая часть самосознания нашего народа, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова, Толстого», — рассказал журналистам член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Виды на Крым. Советский плакат (фрагмент)

«Три года назад в Крыму люди были готовы умереть за свободу. И это не просто слова. Там ведь были националисты, украинские части, оружие, должна была пролиться кровь. Но воля и дух народа все преодолели.

Толстой писал в Севастопольских рассказах: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах». Так и было крымской весной 2014 года. Я никогда не забуду лица людей в Севастополе 18 марта. Все мы в этот день испытали чувство гордости и единства со своей страной и своим народом», — подчеркнул Дмитрий Саблин.

Напомним, 16 марта 2014 года местными властями был проведен общекрымский референдум — всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя.

На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта Федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины.

Согласно официальным результатам, в АРК 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.

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