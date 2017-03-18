Калуга, 18 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. 28-летний инженер-электрик предприятия по изготовлению электрооборудования накануне ночью погиб на работе от поражения током. Об этом сообщил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Михаил Карасев.

mikegi Ток

По его словам, электрик, получил сильный удар током, соприкоснувшись с трансформатором, находящимся под напряжением. От полученного удара током мужчина скончался по дороге в больницу.

В настоящее время следствие пытается установить картину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ленинградской атомной электростанции 15 марта 2017 года два работника подрядной организации оказались жертвами обрушения подпорной стенки на открытой площадке временного склада. Один из рабочих погиб на месте, второй с тяжелой травмой госпитализирован.

Органами СКР по Ленобласти ведется доследственная проверка по факту гибели 20-летнего рабочего и травмирования 32-летнего.