Долгопрудный, Московская область, 18 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В городе Долгопрудном (Московская область) произошел несчастный случай с ребенком. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

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Сообщается, что ребенок, которому 2,5 года, выпал из окна квартиры на десятом этаже. По предварительным, речь идет о несчастном случае.

Мать открыла окно на кухне и вышла в другую комнату. В этот момент ребенок выпал из окна.

В результате падения ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Проводится проверка.