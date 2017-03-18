Екатеринбург, 18 марта, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в коллективном саду «Луч» произошел пожар в садовом доме, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспондент ИА REGNUM.

WhyCheese Пожар

По данному факту организована доследственная проверка. На данный момент установлено, что возгорание произошло днём. Спасательные службы получили сигнал о пожаре в 10:29 по местному времени (08:29 мск), уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В доме находилась мать и двое её детей. Сама женщина в момент пожара успела покинуть дом с одним из детей на руках. Второй остался в горящем доме и погиб.

На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания. Тело погибшего ребёнка будет отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Отметим, это не единственный случай гибели детей на Среднем Урале. В начале марта часть крыши в частном жилом доме рухнула на девочку. Гибнут дети и в пожарах. В конце сентября 2016 года во время пожара в одном из домов села Фабричное Туринского района погибли два ребёнка. Ещё троих детей удалось спасти из огня.