Париж, 18 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Стали известный подробности происшествия во французском аэропорту «Париж-Орли». Об этом сегодня, 18 марта, сообщает телеканал BFMTV.

PierreAeroport Внутри Южного терминала аэропорта «Орли»

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в аэропорту «Париж-Орли» проводится спецоперация после того, как в одном из терминалов прозвучали выстрелы.

Сообщается, что некий мужчина попытался отнять оружие у французского военнослужащего, обеспечивающего безопасность воздушной гавани в рамках операции Sentinelle.

В ответ военнослужащий открыл огонь по нападавшему и «нейтрализовал» его.

Служба безопасности аэропорта эвакуировала терминал Orly Sud, в котором произошел инцидент. На место прибыл полицейский спецназ. Идет проверка. Правоохранители выясняют, не было ли у нападавшего сообщников.