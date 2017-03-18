Стали известны подробности инцидента во французском аэропорту «Орли»
Париж, 18 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Стали известный подробности происшествия во французском аэропорту «Париж-Орли». Об этом сегодня, 18 марта, сообщает телеканал BFMTV.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в аэропорту «Париж-Орли» проводится спецоперация после того, как в одном из терминалов прозвучали выстрелы.
Сообщается, что некий мужчина попытался отнять оружие у французского военнослужащего, обеспечивающего безопасность воздушной гавани в рамках операции Sentinelle.
В ответ военнослужащий открыл огонь по нападавшему и «нейтрализовал» его.
Служба безопасности аэропорта эвакуировала терминал Orly Sud, в котором произошел инцидент. На место прибыл полицейский спецназ. Идет проверка. Правоохранители выясняют, не было ли у нападавшего сообщников.