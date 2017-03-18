Париж, 18 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В парижском аэропорту «Орли» проходит спецоперация после того, как в терминале прозвучали выстрелы. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

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Сообщается, что в одном из терминалов аэропорта «Орли» раздались выстрелы. После этого служба безопасности воздушной гавани начала эвакуацию пассажиров.

Затем в аэропорт прибыл полицейский спецназ.

Аэропорт «Орли» («Париж-Орли») расположен в 14 километрах к югу от Парижа. Орли служит главным образом для пассажироперевозок внутри Франции.