Анкара, 18 марта, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В ходе расследования убийства посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова выяснились интересные подробности. Об этом сегодня, 18 марта, пишет газета Haberturk.

Kremlin.ru Церемония прощания с Андреем Карловым, послом Российской Федерации в Турции, трагически погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.

Издание ссылается на данные расследования, согласно которым банковский счет на имя Мевлюта Алтынташа — убийцы посла России в Анкаре был открыт всего через несколько часов после совершения этого жесткого убийства.

Сообщается, что счет был открыт по мобильному телефону. Следствие считает, что счет был открыт с целью мошенничества: на тот момент СМИ уже распространили персональные данные Алтынташа.

Гражданин Турции, открывший этот счет, был задержан полицией и дал показания. Правоохранительные органы продолжают изучать операции для возможного выявления прямых связей с исполнителем и организатором нападения на посла Карлова.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре в ходе церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства.

Убийцей Карлова стал бывший турецкий полицейский 22-летний Мевлют Алтынташ. Прибывшая на место убийства полиция ликвидировала Алтынташа. Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы арестовали в Анкаре гражданку России, которая была связана с Алтынташем.