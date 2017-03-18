Якутск, 18 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В городе-побратиме Севастополя Якутске в День воссоединения Крыма с Россией прошли торжественный митинг «Крым! Весна! Россия!» и молодёжный флэшмоб «Хоровод дружбы народов». В праздничных мероприятиях приняли участие более 300 человек, передает корреспонденту ИА REGNUM.

Мария Васильева, ЯСИА Якутск, митинг «Крым! Весна! Россия!»

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Пресс-служба правительства Якутии Якутск, молодёжный флэшмоб «Хоровод дружбы народов»

Представители национальных общин Якутии и молодежных общественных организаций, студенты и активная молодёжь Якутска станцевали плечом к плечу русский танец и осуохай (традиционный хороводный круговой танец якутов — прим. ИА REGNUM ). Тем самым участники мероприятия хотели сказать, что Россия — единая семья, а молодежь — будущее нашей страны.

Мария Васильева, ЯСИА Якутск, митинг «Крым! Весна! Россия!»

«Крымская весна», пришедшая три года назад, — это важное событие в современной истории России, которое дало возможность понять, насколько велика Россия. Этот праздник объединяет народы нашей страны. Мы снова чувствуем гордость за свою Родину, за своего президента, за весь наш народ. К нам вновь вернулось ощущение, что мы живем в сильном государстве, уважающем международное право, с которым считаются во всем мире», — сказал присутствовавший на мероприятии глава Якутии Егор Борисов, подчеркнув, что, несмотря на давление западных стран, за последние годы отношение к России в мире очень изменилось.

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Глава Якутии также отметил, что новый праздник уже стал историческим, и дает всем жителям России осознание того, что наша сила — в единстве.

Мария Васильева, ЯСИА Якутск, митинг «Крым! Весна! Россия!»

Как сообщало ИА REGNUM, республика и город федерального значения Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года на основании договора, подписанного в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и заключённого по итогам референдума. С тех пор каждый год этот день празднуют в России.