Владивосток, 18 марта, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Приморье отметило третью годовщину воссоединения Крыма с Россией праздничным митингом у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. Губернатор Владимир Миклушевский заявил об инициативе сделать Крым и Приморье регионами-побратимами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Приморского края Приморье отметило третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

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Организаторы и участники митинга отметили родство двух регионов — Крыма и Приморья.

«Приморье и Крым, как морские российские регионы, роднит очень многое. Это два форпоста — один на Черном море, другой — на Тихом океане. Они всегда имели для страны важнейшее значение. К тому же, сегодня Приморье и Крым активно развивают свои связи в сфере экономики и культуры. Мы едины, и здесь, на восточных рубежах, мы хорошо осознаем свою общность с Крымом, который так далеко от Приморья географически, но так близок нам с точки зрения национальной идентичности», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Любовь Рязапова.

Пресс-служба администрации Приморского края Приморье отметило третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

«Становится хорошей традицией собираться на берегу бухты Золотой Рог, выражать свое единство и поддержку Крыму. У нас общая держава — Россия, которая набирает все большую мощь. Хочется пожелать всем мира и благополучия!» — поздравила собравшихся руководитель региональной общественной организации «Приморский центр Украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.

Пресс-служба администрации Приморского края Приморье отметило третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

«Мы, курсанты Дальрыбвтуза, верим, что нашими общими усилиями, усилиями целого народа Крым будет процветать и станет настоящей жемчужиной нашей Родины. Сегодня Крым — это территория гражданского мира, территориального согласия и межнационального единства. Только вместе мы едины и непобедимы», — отметил курсант мореходного института Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Александр Дей.

Пресс-служба администрации Приморского края Приморье отметило третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Крым регионами-побратимами.

«Мы оба — приморские регионы, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали в Крыму в Советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определенная ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом», — заявил Миклушевский.

По подсчетам организаторов в митинге приняли участие 17,5 тыс. человек.