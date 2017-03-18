Москва, 18 марта, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, на сцене государственного академического Большого театра в Москве состоится торжественная презентация международной профессиональной музыкальной премии BraVo, призванной отмечать заслуги в области классической и популярной музыки, будут вручены награды.

Антонина Ржевская. Музыка. 1903

Как сообщают организаторы мероприятия, в числе награжденных будут выдающиеся деятели российской культуры, чьи имена уже вписаны в книгу славы истории искусства. На исторической сцене Большого театра премией BraVo отметят популярных и классических музыкантов. Первыми обладателями премии станут патриарх балетной сцены Юрий Григорович, баритон с мировым именем Дмитрий Хворостовский, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

На презентации можно будет увидеть много знакомых, узнаваемых артистов. Это звезды мирового кино, кумиры зрительских симпатий Дольф Лундгрен и Настасья Кински. Они выступят на сцене Большого с приветственным словом. Также участниками торжеств будут экс-вокалистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер, американская певица и актриса Ашанти, а также сладкоголосый Seal.

В гала-вечере премии BraVo примут участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова, Государственный академический русский хор имени А.В.Свешникова, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев, звезды мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов (он же супруг певицы Анны Нетребко) и солисты Большого театра.

На этом ярком международном торжестве ожидаются выступления послов стран СНГ и других государств. В качестве почетных гостей вечера приглашены главы дипломатических миссий Индии, Китая, Японии, Сингапура, Малайзии, Индонезии. Список Форбс будет представлен прямо в зале. Там же будут известные политики и деятели культуры.

Впервые в России вручается премия, где не артисты награждают друг друга (продюсеры — своих певцов, а певцы — продюсеров), а формирующие индустрию эксперты.

Все голоса профессионалов музыкальной индустрии, которых по всей стране — более тысячи, будут представлены в открытом доступе и любой человек, любой зритель сможет увидеть, кто за кого проголосовал и при необходимости перепроверить данную информацию.

Обязанности генерального спонсора мероприятия взяло на себя ПАО «НК «Роснефть». информационным партнером является ЗАО «Русская Медиагруппа».

Музыкальная и киноиндустрия становятся все ближе. Премия может быть присуждена не только за музыкальные произведения, но и саундреки и фильмы-мюзиклы.

Премия BraVo станет уникальным примером глобальной культурной интеграции с центром в столице России — Москве. Соискателями награды ежегодно смогут стать артисты из самых разных стран евразийского континента, имеющего зрительский потенциал в 3 миллиарда человек.