Москва, 18 марта, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации подарило крымчанам песню в честь трехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила в своем Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Она сообщила, что песню написал сотрудник департамента информации и печати МИД Василий Харитонов, сын Владимира Харитонова, который написал слова знаменитой песни «День Победы». Название песни — «Севастополь — знамя», исполнил её Владимир Куклин.

«Крымчане, судите строго. Понравится — счастье. Не понравится — простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года», — пишет Захарова.

Она считает, что крымчане верили в Россию даже тогда, когда российские граждане «этой веры почти не имели».

«За то, что не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю и, конечно, свою мечту. За то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих», — пишет Захарова.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.