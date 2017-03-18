Горно-Алтайск, 18 марта, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске сегодня, 18 марта, прошел митинг, приуроченный к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. В митинге приняли участие около з тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске встретили «крымскую весну»

В рамках мероприятия с приветственным словом выступили члены Общественной палаты Республики Алтай, а также представители общественных организаций. Выступления спикеров чередовались с творческими номерами местных популярных артистов и музыкальных коллективов.

Люди держали плакаты «Республика Алтай поддерживает политику президента России», «Россия своих не бросает», «Крым, с возвращением домой», «Мы верим в страну, верим Путину!», «В единстве наша сила» и др.

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске встретили «крымскую весну»

«Крымская весна» сплотила российский народ, говорили выступавшие со сцены общественные деятели, и позволила избежать гражданской войны на полуострове, а также восстановила историческую справедливость.

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске встретили «крымскую весну»

Напомним, три года назад, 18 марта 2014 года, президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России.