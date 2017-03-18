Пекин, 18 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китайской народной республики собираются в 2017 году инвестировать 101 млрд юаней (около $15 млрд) в строительство новых автомобильных дорог, чтобы улучшить дорожное сообщение с Россией и Монголией. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает агентство «Синьхуа».

Larisa-K Дорога

Сообщается, что власти Внутренней Монголии собираются в нынешнем году ускорить строительство автодорог к городам Маньчжурия и Эрен-Хото, чтобы улучшить транспортное сообщение с Российской Федерацией и Монголией.

Отмечается, что рост инвестиций в дорожное строительство во Внутренней Монголии составит 12% по сравнению с 2016 годом.

По планам местных властей, во Внутренней Монголии в 2017 году должно быть построено 20 тысяч километров автомобильных дорог, включая три тысячи километров скоростных автомагистралей.

Китайский город Маньчжурия расположен в всего 4 км от границы с Российской Федерацией и 5 км от российского города Забайкальск.

Напомним, ранее министр транспорта КНР Ли Сяопэн заявил, что в рамках 13-го пятилетнего плана развития Китая (2016−2020 годы) правительство инвестирует в транспортную инфраструктуру 15 трлн юаней ($2,18 трлн), из которых 7,8 трлн ($1,13 трлн) пойдут на строительство автомобильных дорог.