Ташкент, 18 марта, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Узбекистане понедельник, 20 марта, объявлен выходным днём. Соответствующее постановление издал президент республики Шавкат Мирзиёев передает корреспондент ИА REGNUM.

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Документ принят «учитывая огромную роль и значение всенародного праздника Навруз в духовной жизни нашей страны и в целях создания благоприятных условий для отдыха населения». «Перенести выходной день с субботы 18 марта 2017 года на понедельник 20 марта 2017 года и считать 18 марта рабочим днем», говорится в документе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в преддверии праздника Навруз во всенародном хашаре (субботнике), который прошел 11−12 марта в Узбекистане, приняли участие более 22 млн граждан республики. В ходе хашара были очищены 32 тыс. километров арыков, проведена формовка и побелка около 22 млн деревьев, посажено 24 млн саженцев плодовых и декоративных деревьев, а также 17 млн цветочной рассады.

Хашары, в соответствии с распоряжением властей, проводятся в стране два раза в год: перед праздником Навруз, который отмечается 21 марта, и Днем независимости республики 1 сентября. В течение двух дней проводятся работы по благоустройству улиц, парков, садов, рынков, очищаются водоемы, приводятся в порядок места поклонения и кладбища, оказывается материальная и другая помощь немощным и старикам.

Навруз в переводе с персидского языка означает «Новый день» — день весеннего равноденствия, праздник широко отмечается во всех тюркоязычных странах, Иране и Афганистане. В Казахстане его празднуют под названием Наурыз.