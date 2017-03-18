Индиан-Уэллс, США, 18 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В финале теннисного турнира WTA в Индиан-Уэллсе сойдутся две российские теннисистки — Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Об этом стало известно сегодня, 18 марта, после того, как Кузнецова во втором полуфинале одолела Каролину Плишкову из Чехии.

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Напомним, ранее Веснина в первом полуфинале престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), победила француженку Кристину Младенович.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Во втором сете Веснина вела со счетом 5:1, но, проиграла три гейма подряд. В итоге она сумела победить со счетом 6:4.

Кузнецова смогла одолеть Плишкову в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Стоит отметить, что ни Кузнецова, ни Плишкова ни разу не выигрывали турнир в Индиан-Уэллсе, хотя неоднократно принимали в нем участие.

Веснина никогда не доходила до финала и завершала свое участие в турнире обычно в третьем раунде. Кузнецова в 2007 году проиграла словачке Даниэле Гантуховой (3:6, 4:6), а в 2008 году — сербке Ане Иванович (4:6, 3:6).

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (Indian Wells Masters) — это профессиональный теннисный турнир, проводимый в марте на кортах с твердым покрытием. Впервые этот турнир прошел в 1987 году среди мужчин. В 1989 году в турнир был добавлен женский разряд. Соревнования являются частью двух самых престижных профессиональных серий в мире тенниса: мужские соревнования входят в серию ATP Masters, женские — WTA Premier.