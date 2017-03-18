Рязанская область, 18 марта, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) оценивает паводковую ситуацию в России как стабильную. Об этом сегодня, 18 марта, заявил журналистам глава МЧС Владимир Пучков в ходе внезапной проверки в населенном пункте Бутырки (Рязанская область), где оказался затоплен низководный мост.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Пучков заявил, что на Юге России паводки уже завершились и сейчас они продолжаются в центральной части страны. Министр отметил, что обстановка на данный момент стабильная и весеннее половодье в нынешнем году развивается согласно прогнозу.

Сейчас в Центральной России в результате половодья в нескольких населенных пунктах подтоплены низководные мосты, и поэтому они отрезаны от большой земли, отметил Пучков.

Бутырки как раз и оказались одним из таких населенных пунктов. Для 23 жителей этого сила МЧС организовало лодочную переправу. Прибывший в населенный пункт глава МЧС проконтролировал обстановку и то, как оказывается помощь людям.

Общаясь с местным населением, которое было удивлено приезду главы МЧС, Пучков сообщил, что местные власти подготовят проект нового моста и его возведут при небольших затратах. «Этот вопрос я ставлю на свой контроль. Отдаленные сельские поселения должны получать качественные госуслуги и всю необходимую помощь», — сказал министр.

Глава МЧС добавил, что группировка по борьбе с паводком увеличивается и ведомство готово к любому развитию ситуации. Паводок ещё не начался на Урале, Северо-Западе Сибири и Дальнем Востоке.