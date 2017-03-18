Вашингтон, 18 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Заместитель главы ООН Рима Халаф, курирующая Экономическую и социальную комиссию ООН для Западной Азии, подала прошение о своей отставке генеральному секретарю организации передает BBC.

Angie Harms Отставка

Такое решение было принято Халаф после критики ее доклада со стороны Израиля и США.

В докладе, посвященном Израилю, чиновники ООН обвинили власти государства в установлении режима апартеида и притеснении палестинцев.

Позже руководство ООН дистанцировалось от выводов доклада. Халаф заявила, что положения документа были опровергнуты ввиду сильного давления Израиля и его союзников.

При этом чиновник подчеркнула, что документ раскрыл информацию о правонарушениях, которые израильские власти совершают по отношению к палестинскому народу. Она приравняла деятельность израильских политиков к военным преступлениям против человечества.

Презентация скандального доклада состоялась в Бейруте 15 марта 2017 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приказал отозвать документ и удалить его с сайта организации.