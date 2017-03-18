Таллахасси, США, 18 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Компанию Disney американские власти заставили выплатить около $3,8 млн долларов за незаконное удержание зарплат сотрудникам в штате Флорида, об этом 17 марта сообщила телекомпания CBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

О том, что компания согласилась осуществить выплаты, объявил представитель местного отделения департамента труда в США Дэниэл Уайт. Основная часть суммы пойдет на компенсации работникам структур Disney во Флориде, права которых нарушала компания.

Власти выяснили, что компания удерживала с работников часть окладов, в итоге, зарплаты были ниже определенного властями минимального размера оплаты труда, в США он составляет $ 7,25 в час. Помимо этого, Disney не оплачивала работникам работу в неурочное время.

«Работодатели не могут осуществлять удержания заработных плат, в результате которых доходы сотрудников падают ниже уровня МРОТ, также им следует должным образом производить почасовую оплату труда, включая работу в неурочное время», — сообщил Дэниэл Уайт.

Уайт также расказал, что Disney пошли на сотрудничество с властями.

Напомним, The Walt Disney Company является одной из самых больших мировых компаний в индустрии развлечений. Оборот компании составляет десятки миллиардов долларов.