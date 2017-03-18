Мурманск, 18 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. 97 миллионов потратят мурманские власти на ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований области в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Monyf Теплосеть в подвале

«Ежегодно в целях бесперебойного прохождения отопительного периода, в том числе снижения количества технологических нарушений и предотвращения аварийных ситуаций министерством осуществляются мероприятия по финансовой поддержке работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований области, — отметили в министерстве. — На данные цели в 2016 году были выделены средства в объеме 91,9 млн рублей. За счёт указанных средств был произведён капитальный ремонт 7,26 км сетей теплоснабжения и 9 прочих объектов теплоснабжения, 3,22 км сетей водоснабжения и 5 прочих объектов водоснабжения, 1,80 км сетей электроснабжения и 3 прочих объектов электроснабжения».

По данным ведомства, ремонтные работы в этом году будут проведены в период с июня по октябрь. Сейчас власти подготовили распределение средств субсидии между муниципальными образованиями с учётом результатов работ, выполненных в 2016 году. Соответствующую информацию направят в адрес администраций муниципальных образований.

«Заседания комиссии, осуществляющей рассмотрение заявок муниципальных образований, начнутся уже в начале апреля 2017 года, — отметили в мурманском Минэнерго. — Как и в прошлом году, приоритет будет отдаваться работам, направленным на повышение надёжности функционирования систем теплоснабжения — ремонт магистральных сетей теплоснабжения, тепловых источников, магистральных трубопроводов водоснабжения, устройство резервного электроснабжения на объектах жизнеобеспечения».

Ранее стало известно, сколько потратит региональное правительство на ремонт дорог в Мурманской области. Как сообщало ИА REGNUM, 280 миллионов рублей будет выделено муниципалитетам из бюджета области на дорожную деятельность.

В этом году заявки на конкурс представили 26 муниципалитетов, заявившие 78 объектов, победителями признано 21 муниципальное образование, в них будет профинансирован 51 объект.