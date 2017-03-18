Барнаул, 18 марта, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В барнаульском митинге, посвящённом третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, сегодня, 18 марта, приняли участие около 6 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы — представители Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (АКО ООО РСВА).

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

Помимо ветеранов боевых действий Алтайского края, на площадь Свободы пришли представители политических партий, диаспор и общественных объединений, студенты, спортсмены, жители и гости города.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

Среди выступавших на импровизированной сцене — председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Андрей Щукин. Перед собравшимися также выступили курсанты вокальной студии «Память» Поста №1.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Ежегодно в этот день во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия.