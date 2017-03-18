«Крым, мы с вами!»: в Барнауле провели митинг
Барнаул, 18 марта, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В барнаульском митинге, посвящённом третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, сегодня, 18 марта, приняли участие около 6 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы — представители Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (АКО ООО РСВА).
Помимо ветеранов боевых действий Алтайского края, на площадь Свободы пришли представители политических партий, диаспор и общественных объединений, студенты, спортсмены, жители и гости города.
Среди выступавших на импровизированной сцене — председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Андрей Щукин. Перед собравшимися также выступили курсанты вокальной студии «Память» Поста №1.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Ежегодно в этот день во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия.