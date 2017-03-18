Москва, 18 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает в России 83 автомобиля из-за проблем с газовыми баллонами, сообщает Росстандарт.

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Речь идет об экземплярах моделей Passat, Touran и Caddy, оборудованных баллонами для сжатого газа. Все 83 автомобиля были реализованы на территории РФ с 2004 по 2014 год.

Отмечается, что периодические проверки показали, что со временем на стенках баллонов с поврежденным покрытием образуется коррозия.

В связи с этим возникла необходимость проверки баллонов на предмет имеющегося лакокрасочного покрытия. В случае необходимости автопроизводителем будет проведена замена оборудования.

В конце февраля 2017 года сообщалось, что компания Nissan отзывает в России более 30 тысяч экземпляров модели Qashqai из-за проблем с тормозной системой.