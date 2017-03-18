Москва, 18 марта, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Диане Шурыгиной предложили сняться в музыкальном видеоклипе, об этом сообщает 360tv.ru.

Цитата из т/п «Пусть говорят. В разгар вечеринки». реж Алексей Морозов. 2017. Россия Диана Шурыгина

Принять участие в съемках нового видеоклипа девушке предложил Слава Левит, известный по ролику «Золотой айфон». Сообщается, что новый его проект будет посвящен семейным ценностям. Шурыгиной предлагается сыграть эпизодическую роль.

За съемки музыкант предлагает заплатить Диане Шурыгиной один миллион рублей. Законные представители девушки сообщили ему, что она подумает о предложении, но после того, как проведет переговоры с новым менеджером.

Портал сообщает, что у него есть сведения о том, что плата за съемки будет в два раза больше, чем та, которая ей предлагалась за участие в передачах «Пусть говорят». Отмечается, что с большой долей вероятности Диана Шурыгина примет предложение Левита.

Не так давно девушка выложила в сеть видео, посвященное теме замкнутых подростков, она призвала быть внимательнее к своим близким.

Напомним, Диана Шурыгина получила известность после своего участия в программе «Пусть говорят», где рассказала о своем изнасиловании. Она появлялась в нескольких передачах.

Ранее СМИ сообщали, что девушка подписала договор с «Первым каналом», согласно его условиям, она не может принимать участие в проектах других компаний.