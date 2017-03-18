Москва, 18 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Ванино, расположенного в Хабаровском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 18 марта, на официальном сайте правительства России.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Сообщается, что подписанное Медведевым распоряжение направлено на реализацию нового инвестиционного проекта и развитие существующей инфраструктуры морского порта Ванино.

Территория порта расширяется за счет включения в неё земельных участков в районе бухты Мучке. На этих земельных участках будет возведен терминал мощностью 24 млн тонн угля в год.

Морской порт федерального значения Ванино — крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Он расположен на северо-западном берегу глубоководной бухты Ванина в Татарском проливе и на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Навигация в порту открыта круглый год. В зимний период, когда акватория бухты покрыта льдом (с января по март), проводка судов осуществляется с помощью ледоколов. Порт работает круглосуточно.

В торговом порту имеется 22 грузовых причала и пирса общей протяжённостью более 3 км. Они входят в состав четырёх перегрузочных комплексов и нефтеналивного терминала.

Этот порт является важным транспортным узлом, который связывает воедино железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Расширение порта должно способствовать развитию портовой инфраструктуры Хабаровского края. Это позволит создать дополнительные рабочие места и приведет к увеличению экспорта российского угля в страны АТР.