Вашингтон, 18 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Подконтрольные Демократической партии США средства массовой информации получили новую цель для нападок в команде президента Дональда Трампа. На этот раз целью стал руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус, который, как пишет сегодня, 18 марта, журнал Politico, мог нарушить регламент работы администрации. Как обычно бывает в таких случаях, Politico ссылается на некий документ, попавший в распоряжение редакции.

Matt H. Wade Белый дом США

Согласно существующему в США регламенту администрации президента, только сам глава государства, вице-президент и советники по юридическим вопросам имеют право обсуждать ход какого-либо расследования с генеральным прокурором (он же министр юстиции) и его заместителями.

По данным Politico, Прибус якобы требовал от Федерального бюро расследований, чтобы оно опровергло якобы существующие связи команды Трампа с российской разведкой. Тем самым он нарушил положения существующего регламента.

То же издание пишет, что официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Прибус ничего не нарушал, а просто комментировал новостные сообщения.

Напомним, проигравшие президентские выборы демократы объявили Трампу и его команде политическую войну. Используя подконтрольные им СМИ, они раздувают истерию по поводу якобы существующих связей нынешней администрации с русскими. В ход идут самые нелепые и совершенно бездоказательные обвинения.

Первой жертвой этой войны стал советник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. Его обвинили в том, что он вел переговоры с послом Российской Федерации в Вашингтоне Сергеем Кисляком и обсуждал вопрос о возможном снятии санкций. Неточная информация об этом разговоре, которую Флинн передал вице-президенту Майклу Пенсу стоила ему места в администрации.

Затем похожие обвинения были предъявлены самому генеральному прокурору Джеффу Сешнсу. Его обвинили в том, что он якобы обсуждал с послом Кисляком ход американских президентских выборов. Сешнс категорически отвергает эти обвинения.

Чтобы усилить давление на администрацию Трампа, демократы пытались протащить через Конгресс решение о назначении специального прокурора по расследованию предположительных связей Трампа с Россией. Но республиканское большинство в обеих палатах не позволило этого сделать. Тем не менее, республиканцы согласились провести расследование в комитетах по разведке обеих палат Конгресса.