Ярославль, 18 марта, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В Ярославле прошел несанкционированный митинг КПРФ. На протестное мероприятие вышло более 200 ярославцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти не выдали коммунистам разрешение на проведение митинга, сославшись на то, что в этот день на заявленной как место проведения мероприятия митинг будет проходить выставка коммунальной техники.

Митинг в Ярославле

Техника действительно заняла часть площади, однако в ходе мероприятия покинула ее. Значительную часть лозунгов составляло несогласие с действиями новой команды врио губернатора Дмитрия Миронова. Собравшиеся держали в руках плакаты «Губернатор, услышьте нас», «Транспортную карту — добровольно», «Рыба тухнет с головы», «Варяги назад в Москву», «Нет — росту цен и тарифов! Да — росту зарплат и пенсий!», Пришедшие на митинг обманутые дольщики держали транспаранты на которых было написано «Нам негде жить», «Бездомный полк».

«Гиря дошла до полу, по Конституции любой гражданин имеет право высказывать свое мнение если это не мешает общественному порядку. И на площади Юности самой властью установлено место, где можно митинговать при количестве участников не более 100 человек. Нас было — 99. Если покажется, что больше — может быть. Но это, наверное подходили неравнодушные прохожие. Сегодня все мы вышли на митинг против ухудшения социально-экономического положения и ущемления политических прав населения жителей Ярославской области», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член бюро Ярославского обкома КПРФ Алексей Филиппов.

На митинге выступили лидер фракции КПРФ в Ярославской областной думы Александр Воробьев, активисты КПРФ, представители обманутых дольщиков. Несмотря на отсутствие санкции властей, мероприятие прошло спокойно.

«Власть в очередной раз своими действиями показала людям, что она не желает слышать их. А у людей за полгода накопилось очень много проблем, и ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Народ возмущают действия как городских, так и областных властей, по разным аспектам жизнедеятельность города и области — это и рост стоимости проезда в общественном транспорте, и ситуация с малым и средним бизнесом, и с транспортными картами, с навязыванием единого информационно-расчётного центра. Люди даже прозвали все это безобразие «московским игом». Если московская команда считает, что Ярославль это город «лохов», и здесь можно легко быстро и «на халяву» «хапнуть» денег, то они в этом жестко ошибаются. И то, что люди, несмотря на все препятствия со стороны властей вышли на наш митинг — лишнее тому доказательство», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.