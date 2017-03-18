Вашингтон, 18 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. План американских властей в отношении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет заметных отличий от стратегии бывшего президента США Барака Обамы, сообщает телеканал NBC.

diema Стоп террор!

Документ, представленный президенту США Дональду Трампу, предписывает продолжать нанесения авиаударов по террористам и усиливать поддержку местных сил в Ираке и Сирии.

В период избирательной кампании на пост президента США Дональд Трамп несколько раз делал заявления о намерении уничтожить террористическую организацию. При этом он обвинял Барака Обаму и его администрацию в недостаточности действий в борьбе с группировкой.

В январе 2017 года вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал распоряжение о начале разработки новой стратегии, которая должна быть направлена на полный разгром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо этого, Трамп потребовал от руководства Пентагона найти новых зарубежных партнеров для борьбы с террористами.

В феврале сообщалось, что военное руководство США направило свои предложения на этот счет в Белый дом.