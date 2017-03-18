Вашингтон, 18 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирландии Энда Кенни провели переговоры, на которых обсуждали вопросы миграции, пишет The New York Times.

European People's Party Энда Кенни

Ирландский премьер не поднимал вопрос о недавнем указе Трампа по поводу временного запрета на въезд мигрантов из мусульманских стран, но поинтересовался возможной судьбой 50 тыс. ирландцев, незаконно проживающих в США и находящихся под угрозой депортации.

«Мы обсуждали вопросы иммиграции, которые так важны для наших людей… Мы будем тщательно работать с вами (США — прим. ИА REGNUM ) в этой области», — сообщил Энда Кенни.

Кроме состоявшейся встречи с Трампом ирландский премьер также участвовал в переговорах с вице-президентом Майклом Пенсом и главой Министерства внутренней безопасности США Джоном Келли.

Напомним, ранее Энда Кенни весьма критически высказывался в адрес Дональда Трампа, в момент, когда в США проходила предвыборная компания, он называл его высказывания «расистскими и опасными».

На встрече Кенни пояснил, что его критика не была направлена на самого Дональда Трампа, а относилась к его словам.