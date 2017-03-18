Вена, 18 марта, 2017, 07:56 — ИА Регнум. В австрийских Альпах при сходе лавины погибли двое лыжников. Об этом сегодня, 18 марта, пишет газета Daily Mail.

skeeze Сход лавины

Сообщается, что лавина сошла в районе коммуны Санкт-Антон-ам-Арльберг в федеральной земле Тироль. Огромные снежные массы обрушились на группу из пяти лыжников.

Прибывшие на место схода лавины работники австрийских аварийно-спасательных служб сразу же приступили к расчистке зоны, где оказались погребены лыжники. На данный момент спасатели обнаружили тела двоих погибших. Их личности пока не установлены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в этом же районе 15 марта также сошла лавина, под которую попали восемь альпинистов из Швейцарии. Тогда четверым пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Тела четверых были найдены под толстым слоем снега.

Из-за обильных снегопадов нынешний сезон в Альпах стал одним из самых лавиноопасных. Постоянно приходят сообщения о сходе лавин на территории Франции, Австрии и Швейцарии. При этом гибнут лыжники и альпинисты.

По данным австрийских спасателей, в 2016 году в австрийских Альпах погибли 267 человек. Из них 17 — в результате схода лавин. В среднем за последние 10 лет погибало 297 человек в год.