Магаданская область, 18 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Магадане зафиксирована вспышка сальмонеллёза. Об этом сегодня, 18 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в инфекционной больнице города.

skeeze Сальмонеллы

Отмечается, что в инфекционную больницу Магадана в течение дня 17 марта поступили 17 человек, в том числе один ребенок, с подозрением на сальмонеллёз.

Медики отмечают, что среди поступивших граждан нет тяжелых случаев заражения. Состояние всех пациентов с диагнозом сальмонеллёз на данный момент стабильное. Всем им назначено соответствующее лечение. Инфекционная больница обеспечена для этого всем необходимым.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Магаданской области установило, что все заболевшие питались в столовой, которая расположена в офисе компании «Севервостокзолото».

На данный момент столовая закрыта постановлением Роспотребнадзора. Специалисты провели все необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых были отобраны образцы для лабораторного исследования.

Кроме того, были обследованы все сотрудники столовой, а также лица, с которыми контактировали зараженные. Составлен протокол об административном нарушении. По предварительным данным, источником заражения стало картофельное пюре, в которое было добавлено сырое яйцо.

Напомним, сальмонеллёз — это острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами и характеризующаяся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.