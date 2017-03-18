Берлин, 18 марта, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Власти Германии намереваются закупить шесть военно-транспортных самолетов C-130J в соответствии с соглашением Франции и Германии об усилении военного сотрудничества, сообщает Reuters.

Korona4Reel С-130 с базы Гринвуд (Новая Шотландия) Канадских вооружённых сил

Самолеты C-130J производятся американской компанией Lockheed Martin. Общая стоимость сделки превышает 900 млн долларов.

Помимо этой суммы, договор предусматривает дополнительные траты, размер которых достигает 110 млн евро. Дополнительные расходы должны пойти на обучение пилотов и работы по улучшению инфраструктуры.

Самолеты будут использоваться на совместной базе ФРГ и Франции — на территории французской провинции Эвре. Французская сторона уже разместила заказ на четыре самолета и планирует закупить еще два.

Официально запрос на поставку шести военных самолетов будет направлен в США в 2019 г.

Закупки американских самолетов должны помочь немецкой военной авиации заполнить нишу, которая возникнет в 2021 г. В этот год к концу подойдет срок эксплуатации самолетов С.160 Transall. Ранее стало известно, что Берлин планирует обновить свои системы ПВО ближнего радиуса действия, и общая стоимость программы может составить порядка 2 млрд евро.