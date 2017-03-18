Хабаровск, 18 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Более 5 тысяч жителей Хабаровска вышли на Комсомольскую площадь краевой столицы, чтобы отпраздновать годовщину присоединения Крыма к России, передает корреспондент ИА REGNUM

Сергей Мазунин Праздник на Комсомольской площади собрал более 5 тысяч человек

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В торжествах по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией приняли участие ведущие творческие коллективы региона, общественные, молодежные, ветеранские организации, политические партии.

«Три года пролетело совсем незаметно. Мы видим сегодня, что время — самый объективный судья. Страна возвращается в свои исторические границы. То, что сегодня делается в Крыму невозможно переоценить. Практически с нуля создается современная инфраструктура — энергетическая, дорожная, социальная. Работы еще предстоит много — Крым должен стать и, я уверен в этом, станет туристической жемчужиной России, любимым местом отдыха всех россиян. Процесс восстановления Крыма после 20-летнего застоя и безвременья идет, идет, я считаю, даже более интенсивно, чем можно было ожидать. Те вызовы, которые стоят сегодня перед Крымом и всей страной — отличный стимул для работы. А сегодня на Комсомольской площади тысячи жителей и гостей столицы просто радуются тому, что Крым — с нами, сегодня и навсегда!», — сказал сопредседатель ОНФ в Хабаровском крае Сергей Мазунин.

Накануне региональные СМИ изучали общественное мнение по поводу присоединения Крыма к России.

«Крым — наш. И это бесспорный факт. Устранены историческая несправедливость и самодурство некоего политического деятеля. Ничто не помешало народу Крыма высказать на референдуме свое мнение и 97% жителей высказались за присоединение Крыма к России. И дело не в том, что эти люди хотели какой-то экономической миграции в России, дело в русском, российском патриотизме граждан полуострова», — поделился своим мнением Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий с газетой «Тихоокеанская звезда»

На Комсомольской площади в Хабаровске были устроены интерактивные молодежные площадки, фотозона.