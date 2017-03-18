Москва, 18 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Граждане России владеют недвижимостью в зданиях Дональда Трампа на сумму почти в $100 млн, сообщает Reuters.

Скриншот соцсети Instagram пользователя The Trump Organization Недвижимость

Журналистское расследование показало, что около 63 предпринимателей из России владеют недвижимостью в зданиях, принадлежащих компании Trump Organization. Речь идет о недвижимости на сумму почти в $100 млн.

В составленный список не вошли бизнесмены, имеющие, кроме российского паспорта, паспорта других стран. Журналисты отмечают, что все сделки были совершены в рамках действующего законодательства, и каких-либо связей бизнесменов с российскими структурами не прослеживается.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле устали от абсурдных заявлений о связях Трампа и его окружения с Россией.