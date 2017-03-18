Берлин, 18 марта, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В Германии проводили в отставку президента — 77-летнего Йоахима Гаука, который пробыл в этой должности с 2012 года, сообщается на официальном сайте президента ФРГ Der Bundespräsident.

Michael Lucan Йоахим Гаук

Торжественные проводы состоялись в Берлине 17 марта в резиденции президента — замке Бельвю. На мероприятие было приглашено около 600 человек: родственники, знакомые, политики, военные и другие сподвижники президента.

Йоахим Гаук был ранее награжден орденом «За заслуги перед ФРГ» первой степени. В должности президента страны совершил более 50 заграничных поездок.

Преемником главы государства стал избранный 12 февраля 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранее занимал пост министра иностранных дел ФРГ.