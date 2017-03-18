Пальмира, Сирия, 18 марта, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Российские саперы в свой первый день работы по разминированию сирийского города Пальмира, недавно снова освобожденного от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружили более 120 взрывных устройств. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил командир отряда разминирования Международного противоминного центра Вооружённых сил России полковник Валерий Овдиенко, передает телеканал RT.

Mil.ru Саперы Международного противоминного центра ВС России в Пальмире

По словам полковника Овиденко, за первые пять-шесть часов работы российские саперы обнаружили и обезвредили более 120 взрывоопасных предметов в Пальмире. «Группами подрыва организованы вывоз и уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов», — сказал он.

Известно, что российским саперам предстоит обследовать порядка 900 га территории. По расчетам командования, на это может уйти от одного до полутора месяцев.

Овдиенко отметил, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали в основном объекты, которые представляют историческую ценность. Однако есть заминированные участки и современной городской застройки.

Ранее стало известно, что сирийской армии удалось ликвидировать одного из полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который отдавал приказы о разрушении античных памятников Пальмиры в 2015 году. Речь идёт о боевике, известном под прозвищем Абу Хамид ас-Сукни. Его ликвидировала сирийская правительственная армия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2017 года сирийские войска при поддержке российских Воздушно-космических сил и спецназа второй раз выбили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Пальмиры. На этот раз античная часть города пострадала несравненно меньше, чем в прошлый раз, так как бои там практически не велись.