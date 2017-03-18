Берн, 18 марта, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Швейцарское объединение молодежных парламентов совместно с Научно-исследовательским институтом Берна провели опрос среди граждан в возрасте от 15 до 25 лет, результаты которого показали, что большая часть молодежи Швейцарии скептически относится к принятию участия в политической жизни страны, сообщает Die Handelszeitung.

Флаг Швейцарии

За развитие политической грамотности среди молодежи ответственны молодежные парламенты, которые существуют на кантональном и локальном уровнях. Всего в Швейцарии их насчитывается 66. Молодые руководители региональных парламентов отмечают, что скепсис со стороны молодежи по отношению к политике возникает из-за отсутствия подобного органа на федеральном уровне.

«Большинство респондентов считают, что их голос ничего не сможет изменить. Они плохо понимают ход политических процессов, не разбираются в политике представленных в правительстве партий, и порой им просто лень прийти на голосование», — сообщает представитель научно-исследовательского института.

Но эксперты все же отмечают, что на сегодняшний день молодежный парламентаризм оправдал свое существование, пишет Die Handelszeitung. У молодых людей постепенно появляется интерес к политике. Каждый пятый респондент разбирается в политике партий Швейцарии, и может выражать свое личное мнение по этому поводу, а каждый четвертый может аргументировать свою позицию на выборах.