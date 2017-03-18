Пекин, 18 марта, 2017, 06:46 — ИА Регнум. По приглашению Министерства обороны и военной промышленности Египта, Центральный военный совет КНР ближе к концу марта отправит делегацию в Египет для проведения недели китайской военный культуры, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Китайские военные

В рамках мероприятия в ключевых египетских городах, включая Каир и Александрию, будут проведены выступления военных музыкальных коллективов и разного рода выставки, посвященные военной тематике, говорится в заявлении Центрального военного совета КНР.

Целью мероприятия является демонстрация развития китайских вооруженных сил, а также укрепление дружбы и взаимного доверия между египетскими и китайскими военными, как важного элемента двусторонних отношений между странами, передает агентство.

Отметим, что Египет и Китай активно сотрудничают в сферах культуры, межгосударственного обмена, антитеррористической деятельности и экономики.