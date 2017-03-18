Вашингтон, 18 марта, 2017, 06:38 — ИА Регнум. США не считают, что Россия или другие страны могут быть причастны к утечке документов Центрального разведывательного управления. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию, американские следователи даже не рассматривают такую версию событий.

Флаг России

Издание отмечает, что основной версией является причастность к утечкам некоторых сотрудников ЦРУ. Сейчас проверяется именно такой сюжет, пишет агентство.

Источник также уточнил, что сейчас следователи пытаются выяснить, была ли утечка информации делом рук контрагента. В Минюсте США и в пресс-службе ЦРУ комментировать эту информацию не стали.

Напомним, 7 марта портал WikiLeaks начал публикацию секретных материалов ЦРУ. В общей сложности в распоряжении сайта оказалось около 9 тыс. секретных документов и файлов. Они хранились в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке в штате Вирджиния.

Одной из самых громких публикаций стали сведения о том, что американские спецслужбы разработали и успешно использовали уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей. Причем необходимые данные благодаря такой программе удавалось получить даже из защищённых мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. WikiLeaks обещало продолжить публиковать секретные материалы ЦРУ, попавшие в руки портала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что спецслужбы США должны полноформатно ответить на опубликованные документы WikiLeaks. По словам Захаровой, если эта информация подтвердится, то она «несёт угрозу всему миру и международной безопасности».