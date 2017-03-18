Пекин, 18 марта, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Премьер Китая Ли Кэцян посетит с официальным визитом Австралию и Новую Зеландию с 22 по 29 марта, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает китайская газета Global Times.

Foreign and Commonwealth Office Ли Кэцян

За время своего визита Ли примет участие в пятой ежегодной встрече межу премьер-министрами Китая и Австралии, уточняет Хуа.

Ли совершит визит по приглашению премьер-министра Австралии Малкольма Тернубулла и премьер-министра Новой Зеландии Билла Инглиша.

Напомним, что в феврале текущего года министр иностранных дел Китая Ван И встречался в австралийской столице с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Тогда обе стороны выразили свою приверженность глобализации и договорились «твердо стоять» против протекционизма.

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