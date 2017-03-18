Москва, 18 марта, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Сообщение о бомбе, заложенной на Курском вокзале в Москве, оказалось ложным. Саперы провели осмотр помещений вокзала, однако взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом сообщили утром сегодня, 18 марта, в московских экстренных службах.

FailedImitator Телефонный терроризм

Отмечается, что проверка была завершена в 3:22 по московскому времени. Взрывное устройство не обнаружено.

Ранее ИА REGNUM писало, что 18 марта в правоохранительные органы Москвы поступил звонок от анонимного источника. Он заявил, что на Курском вокзале заложена бомба.

На место прибыли сотрудники полиции, спасатели, а также машины скорой помощи. Из здания было эвакуировано более 200 человек, а саперы начали осмотр помещений. Однако проверка показала, что взрывоопасного предмета на вокзале нет.

Подобные сообщения нередко поступают московским правоохранителям. На этой неделе в полицию также обращался неизвестный, сообщивший о бомбе в Курском и Киевском вокзале. Эти сообщения тоже оказались ложными.

Отметим, что, согласно российскому законодательству, «телефонный терроризм» расценивается как уголовное преступление.