Пекин, 18 марта, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с прибывшим с визитом в Поднебесную президентом Руанды Полем Кагаме, в рамках которых лидеры двух стран договорились укреплять двустороннее стратегическое сотрудничество, сообщает агентство «Синьхуа».

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Во время двусторонней встречи, прошедшей в пятницу, 17 марта, Си поприветствовал рост двусторонних связей с Руандой за прошедшие 46 лет, обращая внимание на возросшее политическое доверие, торговое сотрудничество и культурный обмен.

Он призвал обе стороны и дальше углублять доверие, делиться государственным опытом и сохранять тесные контакты по глобальным и региональным вопросам.

Си заявил, что поддерживает Руанду в строительстве экономической зоны, призванной укрепить двустороннее сотрудничество в сферах индустриализации, сельскохозяйственной модернизации, инфраструктурного строительства, туризма и безопасности. Китай будет стимулировать большее число своих корпораций инвестировать в ключевые инфраструктурные проекты Руанды.

Кагаме в свою очередь отметил, что Руанда очень ценит дружеские связи с Китаем и поддерживает вклад Поднебесной в экономику страны.

Он призвал Китай еще больше инвестировать в сельское хозяйство, горнодобывающие производства, туризм и инфраструктуру Руанды.

Руанда приветствует дружественную политику Китая по отношению к Африке и высоко оценивает приверженность Китая принципам равенства и взаимного уважения при выстраивании отношений с Африкой, заявил Кагаме.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай рассматривает страны африканского континента в качестве точек приложения стратегических интересов страны. В частности, Поднебесная уже начинает выводить некоторые предприятия по пошиву одежды в Эфиопию в виду значительно более дешевой рабочей силы.

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