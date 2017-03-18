Киев, 18 марта, 2017, 05:21 — ИА Регнум. В связи с расследованием дела о коррупции украинская прокуратура хочет допросить экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Interpolit.ru Виктор Янукович

Как ранее заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Партия регионов могла дать Манафорту взятку в размере $12,7 млн. Более того, и газета The New York Times писала, что Пол Манафорт фигурировал в списках нелегальной бухгалтерии украинской партии.

Ряд иностранных СМИ, среди которых, например, Associated Press, также писали в 2016 году, что политический консультант бывшего президента Украины, получив взятку, помог Партии регионов перевести в США как минимум $2,2 млн. Отмечалось, что сделать это могли благодаря двум лоббистским компаниям в американской столице.

Прокуратура Украины уже не в первый раз пытается допросить бывшего советника Януковича. Так, представители прокуратуры за последние два года семь раз направляли в Вашингтон запросы с просьбой оказать им содействие в организации допроса Манафорта.

Однако американская сторона не отвечала на запросы украинской прокуратуры. В США позднее заявили, что получали соответствующие письма, но отклонили запросы. Как отмечает CNN, они были направлены в Минюст США и ФБР.

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