Москва, 18 марта, 2017, 04:53 — ИА Регнум. В Москве из здания Курского вокзала эвакуированы 200 человек. Такие меры сотрудники полиции осуществили в связи с анонимным сообщением об угрозе взрыва. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в московских правоохранительных органах.

A.Savin Курский вокзал

Неизвестный позвонил в полицию, заявив, что в здании Курского вокзала заложена бомба. Правоохранители отреагировали: на место прибыли сотрудники полиции, спасатели, а также бригады скорой помощи.

Из здания вокзала в срочном порядке эвакуировали более 200 человек. После чего кинологи начали осмотр помещений.

ИА REGNUM писало, что 13 марта в полицию также поступил звонок о том, что в зданиях Курского и Киевского вокзала заложены бомбы. Предположительно, о взрывном устройстве сообщил пассажир, опоздавший на поезд.

В результате проверки бомбы не были обнаружены. Отметим, что за ложное сообщение о взрывном устройстве грозит уголовное наказание за «телефонный терроризм».

Курский вокзал ранее эвакуировали в связи с сообщениями о бомбе также в апреле и июне прошлого года, в итоге эта информация не подтвердилась. Кроме того, в декабре 2016 года в полицию поступила информация о том, что на Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах Москвы существует угроза взрыва. В итоге эти сообщения тоже оказались ложными.