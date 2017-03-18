Пекин, 18 марта, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Китайский премьер Ли Кэцян заявил 17 марта, во время своей встречи с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Пекине, что Китай готов к работе с Саудовской Аравией по стратегическим вопросам развития и раскрытия производственных потенциалов, передает 17 марта Global Times.

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Китай уважает права всех стран в выборе их собственного пути развития, основанного на национальных особенностях, заявил Ли. Он отметил, что Китай намерен работать с Саудовской Аравией на укрепление двустороннего политического доверия, энергетического и высокотехнологического сотрудничества, а также на расширение взаимодействия по региональным и международным вопросам, равно как и на укрепление двусторонних связей.

Выступая против атмосферы неопределённости и нестабильности в текущих мировых политических и экономических реалиях, Китай углубит сотрудничество с различными странами, включая Саудовскую Аравию, дабы минимизировать разного рода вызовы и риски, обеспечить мировую безопасность, а также подвинуть развитие и кооперацию, заявил премьер.

Король Сальман отметил долгосрочную дружбу и широкий консенсус в рамках практического взаимодействия двух стран.

Саудовская Аравия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Китаем и готова в полной мере продолжить его развивать, заявил король.

Он также призвал обе стороны совместно отвечать на вызовы терроризма и экстремизма в целях обеспечения региональной и глобальной безопасности и стабильности.

ИА REGNUM уже сообщало, что ранее саудовский лидер встречался с председателем КНР Си Цзиньмином, в результате чего были подписаны 13 двусторонних соглашений на общую сумму 65 млрд долларов США, затрагивающие сразу 35 крупных проектов в областях энергетики, промышленности и безопасности.