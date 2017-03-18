Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2017, 04:29 — ИА Регнум. «Российский Крым — мы гордимся им», «Крым и Россия это сила», «Одна страна — один народ» — с такими лозунгами в руках жители Камчатки отмечают третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM , основные торжества проходят в центре Петропавловска-Камчатского.

Андрей Савельев Камчатка отмечает день воссоединения с Крыма с Россией

Читайте также: В честь воссоединения Крыма с РФ на Камчатке устроят фестиваль «Мы вместе!»

Андрей Савельев Камчатка отмечает день воссоединения с Крыма с Россией

В столице Камчатки сегодня, 18 марта плохая погода — дует сильный холодный ветер. Но это не помешало около 3 тыс. местных жителей (по предварительным данным организаторов) собраться на площади, чтобы принять участие в торжествах. Люди принесли с собой плакаты, флаги, воздушные шары.

Андрей Савельев Камчатка отмечает день воссоединения с Крыма с Россией

«Это важно, прежде всего, для народа. Для всех людей, которые проживают в нашем государстве, и для всей страны. Хочется, чтобы эти праздники доказывали, что жители России вместе — это большая огромная сила», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член общественного движения «Дружба северян» Екатерина Етаургина.

Андрей Савельев Камчатка отмечает день воссоединения с Крыма с Россией

«Это праздник России. Возвращение крымчан под эгиду Российского государства — не простой праздник. Это праздник воссоединения, того что было утеряно. Это праздник всей страны и не только жителей Крыма», — добавил член Общественной палаты Камчатки Владимир Семчев.

Андрей Савельев Камчатка отмечает день воссоединения с Крыма с Россией

В рамках фестиваля «Мы вместе», участники различных молодежных организаций раздали всем собравшимся более 1 тыс. ленточек с российским триколором. На площади выступили лучшие творческие коллективы региона. Для детей работали различные развлекательные площадки.

Андрей Савельев Камчатка отмечает день воссоединения с Крыма с Россией

Каждый желающий мог прийти в мобильный центр тестирования ГТО, на спортивной площадке которого можно сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне!».

Кроме того, впервые всем собравшимся предложили создать семейный баннер. Из подготовленных заранее подручных материалов — ленточек, сердечек, ярких красок, можно создать баннер, который послужит замечательным фоном для создания эксклюзивного фото в поддержку всех собравшихся в честь воссоединения Крыма с Россией.