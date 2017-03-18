Краснодар, 18 марта, 2017, 04:29 — ИА Регнум. На Кубани правоохранительные органы проверят магазины на наличие жевательной резинки, на обертке которой написаны «подозрительные инструкции». Отмечается, что на упаковке жвачек приводятся задания, аналогичные тем, что даются «кураторами» «групп смерти» в социальных сетях. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Porch Жевательная резинка

В сообщении отмечается, что департамент потребительской сферы края совместно с правоохранительными органами начал проверку всех торговых точек и оптовых складов на наличие продукта. Вся жевательная резинка в подобных упаковках должна быть снята с продажи.

Также департамент проинформировал магазины о том, что они должны прекратить продажу подобной жвачки. Вице-губернатор края Юрий Гриценко поддержал такое решение. Он заявил, что такие жевательные резинки могут быть «потенциально опасными», и потому должны быть изъяты из продажи.

«Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что ранее стало известно, что в нескольких российских регионах в продаже появилась жвачка, на обертке которой содержались подозрительные инструкции. Надпись на упаковке как бы призывала покупателей принять участие в «игре», а потом рассказать о своих впечатлениях в соцсетях. По мнению самих покупателей, инструкции на упаковке жвачек были схожи с теми, что «кураторы» дают в группах в соцсетях, которые провоцируют детские суициды.

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