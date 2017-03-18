Вашингтон, 18 марта, 2017, 04:11 — ИА Регнум. США будут осуществлять крупные поставки вооружения в Тайвань. По крайней мере, такие планы существуют в администрации президента США Дональда Трампа, пишет агентство Reuters со ссылкой анонимные источники в американской власти.

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Отмечается, что поставки вооружения из США в Тайвань могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. По словам собеседника агентства, в Белом доме существует политическое желание осуществить крупные поставки оружия в страну.

Источник также заявил, что, согласно планам, объемы поставок вооружения в Тайвань будут намного больше тех, «которые так и не были приняты при Обаме».

Обсуждение этого вопроса в Вашингтоне уже ведется. Но, чтобы осуществить эти планы, может потребоваться не один месяц, так как США придется преодолеть ряд препятствий, главным из которых является позиция Китая.

В Белом доме информацию издания о планах США по поставкам вооружения в Тайвань комментировать отказались. Что касается позиции нового главы США Дональда Трампа по поводу ситуации с Тайванем, то он ранее говорил, что Вашингтон поддерживает политику «Единого Китая», но в то же время имеют обязательства перед народом Тайваня.

В 1949 году в Китае произошло разделение. В первом столица — Пекин, второе — со столицей в Тайбэе. Таким образом китайский народ как бы разделился на два государства. Но КНР не признает независимость Тайваня. Пекин настаивает на политике «Единого Китая», то есть в признании существования только одного государства Китай в мире.

В середине марта этого года китайские власти в очередной раз заявили о своей приверженности такой политике и невозможности признания независимости Тайваня ни при каких условиях.