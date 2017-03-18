Манила, 18 марта, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он удовлетворен текущими отношениями между Филиппинами и Китаем, поскольку двусторонние связи стали более тесными, передает 18 марта газета Global Times.

Родриго Дутерте

Во время своего разговора с находящимся на Филиппинах с официальным визитом китайским вице-премьером Ван Яном в пятницу, 17 марта, Дутерте поблагодарил Китай за его поддержку и помощь его стране, утверждая, что Филиппины намерены расширить практическое взаимодействие с Китаем, поддерживая и углубляя прочные двусторонние отношения.

«Я глубоко верю, что китайско-филиппинские отношения достигнут новых высот», — заявил Дутерте.

Он также добавил, что Филиппины не хотят конфронтации с Китаем по вопросу спорных островов в Южно-Китайском море, но напротив, желают выстроить доверительные и дружеские отношения.

Со своей стороны, Ван отметил, что успешный визит в Китай филиппинского лидера в октябре 2016 года ознаменовал потепление в вопросе дружественного сотрудничества между двумя государствами.

Ван также полагает, что наличествует большой нереализованный потенциал и широкие перспективы китайско-филиппинского двустороннего сотрудничества.

«Я прибыл сюда, чтобы ускорить осуществление договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран и умножить общие интересы на благо народов двух стран», — заявил Ван.

Китай готов акцентировать внимание на сотрудничестве с Филиппинами и разрешить противоречия в Южно-Китайском море посредством мирного диалога и консультаций, дабы сохранить позитивный момент развития двусторонних отношений, добавил он.

Также 17 марта Ван провел встречу на высоком уровне с экономической командой Дутерте и подписал шестилетнюю программу развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает газета.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что вице-премьер Китая Ван Ян с 16 по 19 марта осуществит официальный визит на Филиппины по приглашению правительства республики. Согласно официальным заявлениям, визит Вана призван продвинуть стратегическое сотрудничество во имя развития и мира между двумя странами на новый уровень.

Стоит отметить, что несмотря на существенное потепление в двусторонних отношениях между Китаем и Филиппинами после прихода нового филиппинского президента Родриго Дутерте к власти летом 2016 года, остается неразрешенным территориальный спор вокруг островов Спратли в Южно-Китайском море.

Параллельно с заявлением о готовности вести диалог по этому вопросу с Китаем, Филиппины продолжают укреплять свои военные объекты на островах в Южно-Китайском море.

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